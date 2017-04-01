В Одессе взорвали авто экс-кандидата в мэры Дарта Вейдера - СМИ

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, примерно в 08:30, в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники, сотрудники прокуратуры и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно установлено, что во время движения автомобиля, в салоне которого находился 34-летний одессит с членами семьи, сдетонировало устройство неизвестного происхождения", — рассказала пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Войтенко.

Топливный бак транспортного средства поврежден не был, люди телесных повреждений не получили, добавили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

По данным местного интернет-издания "Таймер", автомобиль принадлежит Жану Николаенко, который в образе фантастического героя Дарта Вейдера участвовал в последних выборах мэра Одессы.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в центре Мариуполя взорвался автомобиль. По данным пресс-службы полиции в Донецкой области, в автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте. Сообщалось, что погибший являлся сотрудником правоохранительных органов.