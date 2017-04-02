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    В Лондоне задержаны 14 человек после столкновений ультраправых и антифашистов

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (53)

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    Правоохранители пытались избежать столкновений между противоборствующими группами, но безуспешно. В результате в связи с "различными правонарушениями" было произведено свыше десятка задержаний.
    В Лондоне задержаны 14 человек после столкновений ультраправых и антифашистов
    @guardiannews

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 14 человек были задержаны после столкновений ультраправых и антифашистов в ходе демонстраций в Лондоне, пишет газета Independent.

    Теракт в Лондоне. Полиция на месте происшествия
    @BBCNews
    Теракт в Лондоне совершил британец, ответственность взяло ИГ

    Сторонники ультраправых движений Britain First и English Defence League (EDL) собрались в британской столице в субботу на марш "против радикального исламского терроризма". Britain First сообщала о 3 тысячах желающих поучаствовать в демонстрации, но реальное количество протестующих оценивается в рамках от 100 до 250.

    В ответ был организован еще один марш сторонников антифашистской организации Unite Against Fascism. Они назвали ультраправых "исламофобами, которых беспокоит только расизм".

    Правоохранители пытались избежать столкновений между противоборствующими группами, но безуспешно. В результате в связи с "различными правонарушениями" было произведено свыше десятка задержаний.

    Марш был организован после террористической атаки в Вестминстере, произошедшей на прошлой неделе. Тогда машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, а затем доехала до парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен. В теракте погибли четыре человека, были ранены 50 человек из десяти стран.

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