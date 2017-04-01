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    С 1 апреля вырос минимальный размер помощи по безработице

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    Повышение составило 120 грн, таким образом помощь выросла до 1280 грн. Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет.

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Украине с 1 апреля вырос минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц, сообщили в Государственной службе занятости.

    Полиция Берлина.
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    Повышение составило 120 грн, таким образом помощь выросла до 1280 грн.

    "Эта норма установлена постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19.01.2017 № 132 "О минимальном размере помощи по безработице" и имеет целью улучшение уровня материального обеспечения безработных граждан. Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 грн", — пояснили в ведомстве.

    Уточняется, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 6400 грн.

    Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 720 календарных дней.

    Как сообщалось ранее, в Украине уровень безработицы в феврале вырос до 1,7%, то есть на 0,1 пп по сравнению с январем.

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