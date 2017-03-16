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    Экономика

    Уровень безработицы в феврале вырос до 1,7%

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    Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, число безработных в феврале возросло по сравнению с предыдущим месяцем и составило 439,3 тыс. человек, помощь по безработице получают 364,9 тыс.
    Кошелек. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS/

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Украине уровень безработицы в феврале вырос до 1,7%, то есть на 0,1 пп по сравнению с январем, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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    Безработица в Украине растет быстрее инфляции

    Число безработных в феврале возросло по сравнению с предыдущим месяцем и составило 439,3 тыс. человек, помощь по безработице получают 364,9 тыс. В январе помощь получали 351,2 тыс. человек, при количестве зарегистрированных безработных 429 тыс.

    Также по данным Госстата, средний размер помощи безработице в феврале составлял 1,923 тыс. грн, что меньше, чем в январе — 2,015 тыс. грн.

    По состоянию на конец декабря прошлого года безработица в Украине составляла 1,5% трудоспособного населения, или 390,8 тыс. официально зарегистрированных безработных.

    Ранее руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский заявил, что в связи с закрытием спящих ФЛП и других процессов безработными могут оказаться 135 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. 

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