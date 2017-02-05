Забловкий: безработными могут оказаться 135 тыс представителей малого бизнеса

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Малый и средний бизнес могут стать двигателем для восстановления кредитования и экономического развития Украины. Об этом заявляют в Нацбанке. Там отмечают, что качество кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, существенно выше по сравнению с займами других бизнес-сегментов. Кроме этого Национальный банк открыт для предложений рынка, которые могут помочь оживить кредитование отечественной экономики.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал заявление Нацбанка.

"Эту мантру чиновники повторяют из года в год, о том, что малый и средний бизнес может стать двигателем для восстановления кредитования и экономического развития Украины. Он не может, а должен стать. Это нормальная логика развития экономических процессов в развитых странах. Кроме того, Нацбанк заявил, что в связи с закрытием спящих ФЛП и других процессов безработными могут оказаться 135 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. И малый и средник бизнес так же апеллирует к Нацбанку, чтобы сделать доступной возможность кредитования", — отметил эксперт.

Напомним, с 1 января в Украине минимальный прожиточный минимум повышается до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен.

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.