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В Украине повысился соцвзнос для предпринимателей

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Привет, год 2017! (18)

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Для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей единый социальный взнос повышается до 704 гривен, которые необходимо оплачивать даже в том случае, если у ФЛП нет прибыли.
Деньги. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. С 1 января вступил в силу закон №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", согласно которому для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей повышается единый социальный взнос.

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Так, отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в том числе второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Напомним, с 1 января в Украине минимальный прожиточный минимум повышается до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен.

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.

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