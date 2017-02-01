Повышение минзарплаты сломало баланс налогов и соцрасходов – эксперт

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен без эквивалентного ему повышения минимального прожиточного минимума сломало один из немногих балансов, который еще оставался в бюджетно-фискальной системе Украины. Об этом заявил эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников на пресс-конференции на тему "Новые налоги и акцизы. Как будет выживать бизнес?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Системно негативным является повышение минимальной заработной платы. Причем, негатив не в том, что ее повысили, а как этот сделали. Эти действия сломали "предохранитель", который функционировал в нашей бюджетно-фискальной системе с конца 1990х — начала 2000х годов.

Система, которая сегодня активно разрушается, в свое время появилась как консенсус между экономическими и политическими элитами в премьерство Валерия Пустовойтенко, когда формировалась система сдержек и противовесов. Именно тогда были заложены основы бюджетной системы, которая предусматривала, что государство, играясь с налогами, не может выходить за определенные рамки", – пояснил Олейников.

По его словам, одним из предохранителей было установление единой базы для начисления налогов и социальных выплат – прожиточный минимум, изменяя который государство, с одной стороны, увеличивало минимальную зарплату как базу налогообложения, но автоматом шло увеличение прожитого минимума, который подтягивал и увеличение социальных выплат.

"Работал баланс: получая больше от бизнеса, государство должно было больше отдать из бюджета. Это вынуждало исполнительную власть находить консенсус между желанием получить больше и необходимостью больше отдать", – отметил эксперт.

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В декабре же прошлого года этот консенсус был разрушен полностью: минимальную зарплату подняли в два раза, а прожиточный минимум увеличился повысили на 12%, заявил Олейников.

"С этого момента минимальная зарплата как социальная гарантия полностью утратила свое значение. Это просто элемент системы налогообложения… Государство под лозунгом повышения социальных гарантий для наемных работников использует минималку как инструмент разгона базы налогообложения: 3200 гривен сейчас, а к концу года предлагают повысить и до 5000 грн. Системный предохранитель сломан, он был одним из немногих, который еще оставался", – констатировал Олейников.