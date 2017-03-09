Лукашенко поручил трудоустроить всех безработных Белоруссии к 1 мая

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены. И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут", — сказал президент на совещании об актуальных вопросах развития страны..

Он отметил при этом, что "пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше… к ним — одни методы по принуждению к работе".

"Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти, и оказать помощь", — сказал глава государства.

Говоря о создании рабочих мест, президент привел пример, что в Минске порой на работах по благоустройству территории задействована дорогостоящая техника, эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда.

"Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей… Неправда, что у нас нет возможности трудоустроить людей, которые сегодня на бирже труда", — заключил белорусский лидер.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты налога истекает 20 февраля. По данным властей, пока лишь около 10% белорусов, получивших извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения получили более 470 тысяч граждан.