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    Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров

    (обновлено: )527
    Так президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на приказы ФСБ России о создании на границе с Белоруссией пограничных зон - в Псковской, Смоленской и Брянской областях.
    Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон.

    "Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?", — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске.

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    В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.

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