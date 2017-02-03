Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?", — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске.

Читайте также: Вал или провал. Бесславная история "Великой украинской стены"

В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.