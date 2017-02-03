Вал или провал. Бесславная история "Великой украинской стены"

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

"Почти достроено" в октябре 2014

Чем глубже в историю вопроса заглядываешь, тем смешнее читать свежие новости.

"Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается… Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока что продол-жаться этот проект не будет", – сообщила на пресс-конференции 19 января губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

Проект "Стена", которому в сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк дал поэтичное имя "Европейский вал", – это система средств контроля и фортификаций на границе Украины с Россией. Ее начали строить в сентябре 2014 года.

УНИАН Арсений Яценюк на инспекции "Стены"

Уже в октябре того же года президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая и вторая линии укреплений на границе достроены на 80%. (Первая линия – это и есть "Стена"). С тех пор утекло много воды, и вот спустя 2 года после начала работ, в сентябре 2014-го первый зампредседателя Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Василий Серватюк сообщил: "На сегодняшний день работы по обустройству границы с Россией ведутся согласно выделенным средствам. На текущий год (2017-й. – Ред.) нам выделили 200 миллионов гривен. Мы завершаем работы в Харьковской области и начали в Луганской. Всего на сегодняшний день обустроено 12% границы с Россией".

Правда, по собственно Харьковской области к началу года было обустроено уже 50% границы, говорит пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Стена от мигрантов прочней "оборонной"

Скандал вокруг "Европейского вала" совпал с событием на Североамериканском континенте. Президент США Дональд Трамп подписал указ о завершении строительства стены на границе с Мексикой.

Грех не сравнить эти две стены, имея в виду, что американская строится, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду, а украинская – на случай вторжения регулярных войск РФ.

Американо-мексиканская стена возводится с 1993 года. В 2016 году она протянулась на более чем треть всей границы – 1078 километров из 3145. Заграждения состоят местами из двух заборов высотой 3,5-4 метра, между которыми проложена рокадная дорога для патрулирования. Местами построены три ряда заграждений.

Верх забора наклонен в сторону Мексики, по нему пущена колючая проволока. Местами стена укреплена металлическими листами. В наименее рискованных с точки зрения проникновения нелегалов стены может вообще не быть, в других местах она представляет собой проволочные заграждения, в третьих – залитые бетоном тру-бы, установленные вертикально рельсы.

Плюс, разумеется, современные средства наблюдения и патрули на бронированных внедорожниках.

Конструкция "Европейского вала" в Украине изначально отличалась. По проекту "Стена" вдоль границы с Российской Федерацией обещали построить противотанковые рвы шириной 4 метра и глубиной 2 м, земляной вал, контрольно-следовую полосу, установить системы сигнализации и наблюдения, наблюдательные вышки, блиндажи, окопы, собственно, забор и гравийная рокадная дорога для патрулирования границы.

Новости Краматорска Проект укрепление на границе с РФ

Украино-российская граница идет по суше без малого 2 тысячи километров. Из них около 500 км в Донецкой и Луганской области контролируют ДНР и ЛНР. Поэтому "Европейский вал" начали строить с Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Идею строительства такого комплекса высказал летом 2014 тогдашний губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Затем о начале работ 3 сентября заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк и только 10 сентября соответствующее поручение подписал президент Порошенко.

Какой была граница Незалежной

В тот момент украинское руководство опасалось ввода регулярных войск РФ. Большая группировка которых с самого февраля проводила ряд учений в приграничных Курской, Белгородской, Воронеж-ской и Ростовской областях. (Например, весной 2014 они без перерыва продолжались 2 месяца).

Нужно себе представлять, что представляла собой граница Украины с Россией спустя почти четверть века после провозглашения независимости. В действительности ее фактически не существовало все это время. Потому что отсутствие границы было выгодно. Алексей Данилов, которого в 2005 году президент Ющенко назначил главой Луганской ОГА, попытался навести порядок. Это стало одной из причин его скорой отставки.

"У нас в то время была такая программа – "Контрабанде – стоп". Шла мощная пропагандистская кампания со стороны Президента Виктора Ющенко. И нам много рассказывали об эффективных мерах, которые, якобы, применяются… А когда я детально ознакомился с ситуацией по границе, понял, что у нас ее просто нет!" – вспоминал Данилов в интервью "Обозревателю".

Он показывает фото, сделанные с вертолета. Накатанная грунтовка в объезд пограничного КПП – параллельно легальной трассе в каких-то 50 метрах от пункта пропуска. Десятки колей от грузовиков на полях. Нефтебазы топливных контрабандистов.

Трудно представить, какие астрономические суммы приносила такая граница контрабандистам! Десятки миллионов долларов в год? Сотни?

При Данилове начали копать "антиконтрабандный" ров – чтобы заблокировать движение грузовиков и топливных автоцистерн. После его отставки в ноябре 2005 работы были свернуты.

Погранслужбу с 2001 до октября 2014 возглавлял Николай Литвин, брат Владимира Литвина. Под его руководством осваивались огромные деньги на обустройство границы из госбюджета и выделенные Евросоюзом.

"Было замечание представителя Евросоюза в Украине Яна Томбинского, когда начались все эти события (война в Донбассе. – Ред.): "Куда же вы деньги дели?" Эти ребята осваивали деньги только на помпезные фасады и таблички на пунктах пропуска. А на саму границу они закрыли глаза", – констатировал Данилов.

Между тем и ров, будь он завершен, и реальная граница, оборудованная по всем правилам, были бы очень кстати Украине в 2014-м…

"Дороговато чуть-чуть"

Вопрос "куда деньги дели?!" актуален и сегодня, когда речь идет о "Европейском вале". Сумма, в которую оценивали проект "Стена", как и сроки строительства, менялись несколько раз. И потратить на него планировали почти 8,4 миллиарда гривен.

vestifinance.ru "Стена" на границе с РФ

"Общая ориентировочная сумма расходов 8 362 300 000 гривен", – сообщал в конце ноября 2014 года недавно назначенный тогда председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

На первом этапе в 2014 году планировалось потратить 0,1 млрд гривен, говорил он. В 2015 году – 2,67 млрд гривен и в 2016 году – 5,5 млрд гривен.

Несколько дней спустя премьер Арсений Яценюк презентовал про-грамму правительства и сказал, что проект рассчитан на 4 года, до 2018 года то есть. А стоить "Европейский вал" будет "около 8 млрд грн" – состоящих, в том числе, из финансовой от Международного валютного фонда и Евросоюза.

Вскоре, в феврале 2015 Яценюк объявил, что "первый проект на 8 миллиардов – дороговато чуть-чуть". В работу был взят удешевленный вдвое проект на 4 млрд гривен – на тот момент 200 миллионов долларов.

И стена превращается…

К лету 2015-го выяснилось, что забор не будет сплошным. В начале июня начальник Харьковского погранотряда Александр Крук рас-сказал, что он будет лишь прикрывать участки границы по соседству с пунктами пропуска. А основные ресурсы будут направлены на установку электронных средств слежения.

Ров, выкопанный при участии волонтеров, остался незабетонированным, и просел за зиму-весну, его пришлось чистить. Пограничники надеялись в том году потратить на обустройство рубежей 800 миллионов гривен.

А ближе к концу июля тогдашний губернатор Харьковщины (ныне глава Администрации президента) Игорь Райнин заверил, что, наконец-то все готово к тому, чтобы начать работы – в том числе устанавливать сетку, копать рвы и так далее. И строительство начнется вот-вот. Хотя раньше обещал, что работы начнутся в мае.

В это же время вице-премьер Геннадий Зубко отчитался, что полностью построены все три линии обороны на границе с РФ. Хотя первая линия – это как раз фортификации в составе "Европейского вала", в состав которых будто бы должны входить и противотанковые рвы.

В общем, через год, посмотрев на оборудование границы, народный депутат Елена Сотник ("Самопомич") написала в своем Facebook, что "Европейский вал" представляет собой "ров с зеленой сеточкой" и назвала его "ямой, куда закопали 4 миллиарда".

Facebook Елены Сотник Защитный ров на границе с РФ

И тут пошли объяснения, что, мол, как оборонное сооружение эта "Стена" и не задумывалась, оказывается. А только для контроля границы. Контроль – дело необходимое, да. Но ведь изначально-то говорили, что это "первая линия обороны"!

Торопиться некуда!

В марте 2015 ожидалось, что на год выделят 800 млн грн, а пришло вдвое меньше – 400 миллионов. В минувшем 2016-м дали и вовсе крохи – 200 млн.

Сравним результаты.

Скриншот Результаты

На нынешний 2017 год, как уже было сказано, тоже выделяется 200 миллионов гривен.

А в срок завершения строительства отодвинулся аж на 2020 год. По очень уважительной причине: "В связи с ограниченным финансированием"!

Тут, конечно, вопрос: что с деньгами от МВФ И Евросоюза, которые обещал когда-то Арсений Яценюк? О них последние два года вообще не вспоминали. Их не дали, несмотря на пафосное название – "Европейский вал"? Или дали, но деньги ушли на какие-то другие нужды?

Однако самое главное, что вытекает из перепрофилирования "Стены" из оборонного сооружения, каким его подавали вначале, в систему контроля над границей с минимальным военным значением, – Украина сегодня не рассматривает всерьез на официальном уровне возможность пересечения границы регулярными войсками РФ.

О том же говорит и перенос сроков завершения строительства. А если деньги на "Стену" будут выделяться такими скудными частями, как сейчас, то это далеко не последний перенос сроков. 200 миллионов – это 5% от 4 миллиардов гривен. Нетрудно посчитать, что такими темпами запланированные на "Европейский вал" средства будут использованы к 2032 году.

Типа торопиться Украине некуда.