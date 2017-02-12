Эксперт: повышение пенсионного возраста приведет к безработице среди молодежи

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Ситуацию с пенсионным возрастом в Украине объяснил экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Единственное, что я могу объяснить, как эксперт — повышение пенсионного возраста не решит ни одной из тех проблем, о которых сейчас говорят. Повышение пенсионного возраста никак не улучшит ситуацию с наполненностью бюджета Пенсионного фонда, так как не обеспечит рост его доходов. Более длительный срок работы приведет к тому, что для молодежи не будет рабочих места, а общее количество налогоплательщиков не увеличится. Хуже того, граждане предпенсионного возраста, как правило, соглашаются работать за меньшие деньги, чем молодежь, соответственно, средний уровень заработных плат по стране будет снижаться, безработная молодежь или пополнит ряды криминала, или станет еще одним бременем на бюджете фонда социального страхования безработицы, или уедет из страны", — отметил эксперт.

Напомним, по данным СМИ пенсионный возраст в Украине поднимать все же не будут, но пенсионный стаж может увеличиться. К тому же, предполагается изменение условий упрощенной системы налогообложения, отмена с апреля системы рассрочки платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, сокращение количества бюджетных работников и госслужащих, создание финансовой полиции. Также до 1 апреля украинская власть должна будет принять законы по обороту земли и отмены моратория, а с декабря этого года Государственная фискальная служба должна получить доступ к банковским счетам.