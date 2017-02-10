Пенсионная реформа. Власти врут народу на каждом шагу - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинские власти согласились на требование Международного валютного фонда повысить пенсионный возраст.

И это несмотря на заявления политиков о том, что они не пойдут на такое условие МВФ и ищут компромисс в этом вопросе.

О том, что украинская власть согласилась повысить пенсионный возраст, заявил представитель МВФ Джерри Райс.

Что это значит и будут ли повышать пенсионный возраст в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Кирилл Молчанов.

Как понимать это заявление представителя МВФ? Можно верить этой информации?

— Честно говоря, мне не совсем понятно, на кого были рассчитаны заявления Розенко, потому что еще где-то с месяц назад появился список требований МВФ, для то чтобы Украина получила четвертый транш по этой программе. И там, помимо того, что они опять выдвинули эти вообще драконовские, по сути, требования, там еще были конкретные даты, к которым их надо принять. И в частности, там действительно есть пункт о том, что надо поднять пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин до уровня 63 лет. А Розенко, честно говоря, подчеркивает то, что высшее руководство Украины, министры, в принципе, врут собственному народу для того, чтобы как-то отложить эту негативную пилюлю хоть на несколько недель во времени, чтобы не подогревать какие-то народные протесты, волнения, как раз к очень сложной дате, к третьей годовщине Евромайдана.

Что изменит оттягивание обнародования этой информации?

— Я думаю, у них вообще тактика по принципу "нам бы день простоять, да ночь продержаться". То есть, чем больше времени такая бомбовая, взрывная информация не будет появляться в прессе, тем лучше. Я понимаю, что это стратегически ничего не решает, но они еще разыгрывали такой классический трюк, типа добрый и злой полицейский. Что министр социальной политики Рева говорил, о том, что надо повышать, Розенко говорил, что не будут повышать, что там идет привязка некая пенсионного возраста к страховому стажу. В общем, мне кажется, это все направлено на то, чтобы как-то размыть просто саму остроту этой проблемы в медиа, сведя ее к каким-то дискуссиям, надо или не надо, а потом по итогам, мы все прекрасно понимаем, что МВФ врать нам не будет.

Какие цифры предлагались? Какие сроки?

— Там, если не ошибаюсь, в течение 10 лет надо довести пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и женщин одинаково. Но с учетом того, что, допустим, продолжительность жизни у мужчин в Украине – это 67 лет. То есть мы прекрасно понимаем, что скоро многие банально не доживут до этой пенсии, которая и так является, по сути, копеечной. То есть мы видим, что вся работа с МВФ свелась к тому, что Украина становится все больше и больше, я бы сказал, антисоциальным государством, и, честно говоря, что нам даст 1 миллиард от МВФ, мне не понятно. Но при этом страдать от подобных требований будут абсолютно все миллионы простых граждан.

Читайте также: Повышение пенсионного возраста и другие мифы Кабмина

Есть смысл отказаться от тех изменений, которые якобы требует от нас МВФ, и не брать у них деньги?

— Мне кажется, давно надо было пересмотреть взаимоотношения с МВФ. Я не говорю, что с ними надо разорвать какие-то контакты. Нам надо начать вести диалог о том, чтобы при более выгодных условиях нам предоставляли финансовую помощь. В свое время Турция так делала. То есть надо торговаться с ними, а не просто сразу соглашаться на все их хотелки. То же самое мы уже наблюдали, когда Яценюк получил пересмотр программы. Он говорил, что МВФ не требовал, что надо повышать тарифы на газ для населения, он просто требовал ликвидировать дефицит бюджета "Нафтогаза", а как вы это будете ликвидировать, это уже ваши проблемы. Можете поднять еще тарифы на газ для олигархов, ввести какие-то энергосберегающие технологии, но правительство пошло по простому пути — оно просто урезает абсолютно последние эти выплаты и все вешает на плечи простого народа. То есть я думаю, что ни Розенко, ни Рева даже не ставили вопрос о том, чтобы либо же не повышать пенсионный возраст, либо же это отложить по времени, либо вообще снять с повестки дня. Они просто, я думаю, по принципу, то, что МВФ приносит, то и утверждается.

Есть возможность, что МВФ на самом деле не требует от нас повышения пенсионного возраста?

— Вполне возможно. Потому что пока что какой-то официальной бумаги лично я, допустим, не видел, как она в оригинале сформулирована, эта мысль. Потому что дыра в Пенсионном фонде порядка 140-145 миллиардов гривен — это огромная сумма денег. И где их брать, абсолютно не понятно. И даже если поднять пенсионный возраст сегодня, то дырка от этого в ПФ никуда не денется в ближайшие годы. Поэтому, скорее всего, мы опять придем к тому, что придется производить эмиссию, и Гонтарева будет просто печатать гривны, чтобы как-то это перекрыть.

Ранее эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.

А эксперт по вопросам социальной политики Марианна Онуфрик в эфире "ГС" разъяснила, каким образом страховой стаж будет влиять на пенсионный возраст и сумму пенсионного обеспечения.