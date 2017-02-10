Порошенко: повышение минимальной зарплаты позволит поднять пенсии

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Повышение минимальной зарплаты, введенное с 1 января 2017 года, создаст возможности для того, чтобы поднять пенсии, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы готовы нашими решительными шагами делать все возможное для того, чтобы каждый украинец мог сказать, что с каждым днем ситуация меняется к лучшему", — цитирует УНИАН Порошенко, который находится с визитом в Коломые.

"После того как подняли минимальную заработную плату, сейчас должны вырасти единый социальный взнос и поступления в Пенсионный фонд. Это создаст возможности поднять пенсии пенсионерам, и это надо делать", — отметил президент.

Напомним, в конце января Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции из-за повышения "минималки".

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Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).