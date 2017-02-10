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    Порошенко: повышение минимальной зарплаты позволит поднять пенсии

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    По словам главы государства, из-за роста минимальной зарплаты должны вырасти единый социальный взнос и поступления в Пенсионный фонд, что создаст возможности поднять пенсии пенсионерам.
    Президент Украины Петр Порошенко
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Повышение минимальной зарплаты, введенное с 1 января 2017 года, создаст возможности для того, чтобы поднять пенсии, заявил президент Украины Петр Порошенко. 

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    "Мы готовы нашими решительными шагами делать все возможное для того, чтобы каждый украинец мог сказать, что с каждым днем ситуация меняется к лучшему", — цитирует УНИАН Порошенко, который находится с визитом в Коломые. 

    "После того как подняли минимальную заработную плату, сейчас должны вырасти единый социальный взнос и поступления в Пенсионный фонд. Это создаст возможности поднять пенсии пенсионерам, и это надо делать", — отметил президент.

    Напомним, в конце января Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции из-за повышения "минималки".

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    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).

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