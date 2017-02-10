Розенко: Украина не повысит пенсионный возраст по требованию МВФ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Пенсионная реформа, которую правительство Украины планирует провести в этом году, не предусматривает повышения пенсионного возраста, Киев не соглашался на эти условия МВФ, настаивает вице-премьер Украины Павел Розенко.

Представитель МВФ Джерри Райс в четверг заявил, что Международный валютный фонд не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам".

"Пенсионная реформа в Украине должна быть проведена, и этого никто не отрицает. Я хочу опровергнуть любые утверждения и намеки на то, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Еще раз, еще раз подчеркиваю – повышение пенсионного возраста в Украине не будет", — приводит слова Розенко пресс-служба Кабмина в пятницу.

Он отметил, что "безусловно, есть стандартные рекомендации МВФ для всех стран, среди которых есть и рекомендация по повышению пенсионного возраста".

"Но мы живем не в стандартных условиях, и у нас есть своя специфика. И мы будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, а для украинцев. Для того, чтобы люди почувствовали реальные изменения своей жизни к лучшему", — подчеркнул вице-премьер.

Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".