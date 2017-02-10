Многие украинцы не доживут до нового пенсионного возраста - Молчанов

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Власти согласились на требование Международного валютного фонда повысить пенсионный возраст. И это несмотря на заявления политиков о том, что на это условие МВФ они не пойдут и ищут компромисс в этом вопросе. Собственно о том, что украинская власть согласилась повысить пенсионный возраст, заявил представитель МВФ Джерри Райс.

Повышение пенсионного возраста прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Кирилл Молчанов.

"Если не ошибаюсь, в течение 10 лет надо довести пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и женщин одинаково. Но с учетом того, что, допустим, продолжительность жизни у мужчин в Украине — это 67 лет. То есть мы прекрасно понимаем, что скоро многие банально не доживут до этой пенсии, которая и так является, по сути, копеечной. То есть мы видим, что вся работа с МВФ свелась к тому, что Украина становится все больше и больше, я бы сказал, антисоциальным государством, и, честно говоря, что нам даст 1 млрд от МВФ, мне не понятно. Но при этом страдать от подобных требований будут абсолютно все миллионы простых граждан", — отметил эксперт.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.