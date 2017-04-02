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    Культура

    Пионер поп-арта художник Джеймс Розенквист скончался в США

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    Как сообщила жена художника Мими Томпсон, известный пионер поп-арта Джеймс Розенквист умер в пятницу в своем доме в Нью-Йорке на 84 году жизни после долгой болезни.
    Художник Джеймс Розенквист
    wikipedia

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Один из самых ярких представителей поп-арта американский художник Джеймс Розенквист скончался в Нью-Йорке на 84 году жизни, пишет газета New York Times.

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    Как сообщила его жена Мими Томпсон, художник умер в пятницу в своем доме после долгой болезни.

    Джеймс Альберт Розенквист родился в городе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота в 1933 году. Его мать, будучи художником-любителем, пробудила в юном таланте интерес к искусству. После получения ученого звания в области искусства Розенквист создавал рекламные плакаты для фильмов, спиртных и безалкогольных напитков. "Большая часть эстетики в моей работе исходит из занятий коммерческим искусством", — говорил он.

    Как и его знаменитые современники Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, Розенквист разработал в начале 1960-х годов яркий образный стиль, который критиковали традиционалисты и который в то же время с энтузиазмом приняла широкая публика.

    По мере развития своей карьеры Розенквист много экспериментировал, иногда он прикреплял трехмерные объекты к своим картинам. В последние годы некоторые его работы стали близки к футуристичной абстракции, но его игра с различными видами изображений и иллюзий сохранялась.

    Ранее сообщалось, что известный британский писатель и художник Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет.

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