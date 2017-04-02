Пионер поп-арта художник Джеймс Розенквист скончался в США

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Один из самых ярких представителей поп-арта американский художник Джеймс Розенквист скончался в Нью-Йорке на 84 году жизни, пишет газета New York Times.

Как сообщила его жена Мими Томпсон, художник умер в пятницу в своем доме после долгой болезни.

Джеймс Альберт Розенквист родился в городе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота в 1933 году. Его мать, будучи художником-любителем, пробудила в юном таланте интерес к искусству. После получения ученого звания в области искусства Розенквист создавал рекламные плакаты для фильмов, спиртных и безалкогольных напитков. "Большая часть эстетики в моей работе исходит из занятий коммерческим искусством", — говорил он.

Как и его знаменитые современники Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, Розенквист разработал в начале 1960-х годов яркий образный стиль, который критиковали традиционалисты и который в то же время с энтузиазмом приняла широкая публика.

По мере развития своей карьеры Розенквист много экспериментировал, иногда он прикреплял трехмерные объекты к своим картинам. В последние годы некоторые его работы стали близки к футуристичной абстракции, но его игра с различными видами изображений и иллюзий сохранялась.

Ранее сообщалось, что известный британский писатель и художник Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет.