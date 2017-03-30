В музее Парижа художник высиживает яйца

В Парижском музее современного искусства особый интерес вызвала работа 44-летнего художника Абрахама Пуаншеваля. На виду у публики автор высиживает яйца, пока не вылупятся цыплята, сообщает Daily Mail.

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Перфоманс продлится 21-24 дня — столько необходимо для того, чтобы появились цыплята. Художник сидит на пластиковом насесте, под ним в стеклянной емкости, находится десяток яиц. Чтобы удерживать тепло, художник завернулся в толстое оделяло.

Буквально с первых часов необычной выставки-эксперимента художника окружила толпа посетителей.