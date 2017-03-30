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    В музее Парижа художник высиживает яйца

    (обновлено: )8310
    Пуаншеваль ежесуточно на 30 минут оставляет насест, поэтому некоторые сомневаются, что у него получится высидеть цыплят. Также температура его тела ниже, чем у настоящей наседки или в инкубаторах.
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    В Парижском музее современного искусства особый интерес вызвала работа 44-летнего художника Абрахама Пуаншеваля. На виду у публики автор высиживает яйца, пока не вылупятся цыплята, сообщает Daily Mail.

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    Перфоманс продлится 21-24 дня — столько необходимо для того, чтобы появились цыплята. Художник сидит на пластиковом насесте, под ним в стеклянной емкости, находится десяток яиц. Чтобы удерживать тепло, художник завернулся в толстое оделяло.

    Буквально с первых часов необычной выставки-эксперимента художника окружила толпа посетителей.

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