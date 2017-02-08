Погром выставки Чичкана: комментарий художника

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Украинский художник Давид Чичкан не исключает, что нападение на его выставку под названием "Утраченные возможности" было совершено "неонацистами по указаниям Кремля".

"Многие-некоторые оспаривают что погром сделали неонаци, говорят это агенты Кремля! Но у меня выставка как раз отчасти про то что неонаци выполняют повестку Кремля,а вот бесплатно или платно вопрос к ним. Погром сделали агенты Кремля? У этого противоречия простейшее снятие", — написал Чичкан на своей странице в Facebook.

Напомним, в Киеве радикалы разгромили выставку художника Давида Чичкана, экспозиция которого под названием "Утраченные возможности" была посвящена последствиям Евромайдана. Нападавшие успели скрыться, испортив все работы до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы. Согласно сообщению, "нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок".

Давид Чичкан — художник, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве. Выставка "Утраченные возможности" была посвящена ситуации после Майдана в Украине.

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