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Скончался известный британский художник и писатель Джон Берджер

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Писатель начинал свою карьеру в качестве художника, затем стал художественным критиком для журнала New Statesman. Известность писателю принесла книга "Искусство видеть", опубликованная в 1972 году.
Джон Берджер
New Statesman

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Известный британский писатель и художник Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет.

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По данным Guardian, последние годы своей жизни Бердждер провел в пригороде Парижа.

Как сообщается, писатель начинал свою карьеру в качестве художника, затем стал художественным критиком для журнала New Statesman. Его первый роман "Художник нашего времени" был опубликован в 1958 году.

Известность писателю принесла книга "Искусство видеть", опубликованная в 1972 году. В том же году телеканал BBC выпустил одноименный многосерийный фильм.

Роман Берджера "G" в 1972 году был удостоен престижной Букеровской премии. По данным газеты, писатель пожертвовал половину денег от выигрыша движению Black Panthers в Великобритании. Вторую часть суммы Берджер вложил в свое исследование, посвященное работникам-мигрантам.

Напомним, в конце декабря 2016 года скончался известный британский певец Джордж Майкл. 

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