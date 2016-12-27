В Казахстане скоропостижно скончался сотрудник Генконсульства РФ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Усть-Каменогорске (административный Восточно-Казахстанской области) от инфаркта скончался гражданин России Роман Скрыльников, сообщили РИА Новости в посольстве России.

"26 декабря от инфаркта скончался командированный в Усть-Каменогорск сотрудник Скрыльников Роман Сергеевич", — сообщил представитель посольства.

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По его информации, тело будет доставлено на родину. Собеседник агентства добавил, что умерший не являлся дипломатом.

Скрыльников был командирован в Генконсульство РФ в Усть-Каменогорске.

Напомним, 19 декабря в Анкаре произошло вооруженное нападение на Андрея Карлова — посла РФ в Турции. Как сообщил МИД РФ, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, в котором проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.