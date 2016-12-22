Фотоитоги 22 декабря: похороны Карлова, снос киосков по-киевски, взрыв в Москве

Погибшего посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в четверг на Химкинском кладбище Москвы.

Каксообщил РИА Новости, церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом РФ.

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.

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Во время очередного сноса МАФов в районе станции метро "Политехнический институт", который традиционно случился ночью, произошли столкновения коммунальщиков и полиции с владельцами киосков, которых поддерживали активисты. Также на месте происшествия был замечен народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

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Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве, сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте ЧП.

Ранее ГУМЧС Москвы сообщило, что в результате взрыва пострадали два человека. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах, один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщили в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт в по техническим причинам в 9.22 мск (8.22 по Киеву). Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.

По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.41 (8.41 по Киеву).

Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.