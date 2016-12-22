Фотоленты
RSS

Фотоитоги 22 декабря: похороны Карлова, снос киосков по-киевски, взрыв в Москве

Тема:

Убийство российского посла в Турции (67)

(обновлено: )28110
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя.

    Погибшего посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в четверг на Химкинском кладбище Москвы.

    Каксообщил РИА Новости, церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом РФ.

    Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.

    Читайте также: "Мы сердцем с вами…". Дипломаты и киевляне выразили соболезнования в связи с убийством Карлова

    Во время очередного сноса МАФов в районе станции метро "Политехнический институт", который традиционно случился ночью, произошли столкновения коммунальщиков и полиции с владельцами киосков, которых поддерживали активисты.  Также на месте происшествия был замечен народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко. 

    Смотрите также: Последствия погрома киосков на столичной Оболони

    Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве, сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте ЧП.

    Взрыв газового баллона в переходе у станции метро Коломенская в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв у метро в Москве: место инцидента

    Ранее ГУМЧС Москвы сообщило, что в результате взрыва пострадали два человека. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах, один из них находится в критическом состоянии.

    Как сообщили в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт в по техническим причинам в 9.22 мск (8.22 по Киеву). Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.

    По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.41 (8.41 по Киеву).

    Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки