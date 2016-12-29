Звезда "Поющих под дождем", мать Керри Фишер скончалась после смерти дочери

Американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, ушла из жизни после экстренной госпитализации в США, сообщает издание TMZ.

Рейнолдс госпитализировали сразу после известия о кончине дочери. Сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что 84-летняя женщина умерла от инсульта. Она известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл "Поющие под дождём", где она исполнила одну из главных ролей.

Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

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Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.