Культура
RSS

СМИ: Керри Фишер успела сняться в восьмом эпизоде "Звездных войн"

(обновлено: )6
Съемки всех сцен с Фишер для восьмого эпизода завершились еще в июле и сейчас они находятся в стадии послесъемочного монтажа. Всего Фишер снялась в пяти частях "Звездных войн".
Американская актриса Кэрри Фишер на премьере фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Американская актриса Керри Фишер, скончавшаяся во вторник в Лос-Анджелесе, успела сняться по всех сценах своей героини Леи Органы в восьмом эпизоде киноэпопеи "Звездные войны", который должен выйти на экраны в декабре 2017 года, сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Американская актриса Кэрри Фишер (в центре)
Из открытых источников
Смерть принцессы: кадры из жизни Кэрри Фишер

До этого Фишер снялась в пяти частях "Звездных войн", включая недавно вышедший на экраны спин-офф "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Как сообщает издание, съемки всех сцен с Фишер для восьмого эпизода завершились еще в июле и сейчас они находятся в стадии послесъемочного монтажа. Это означает, что компаниям Disney и LucasFilm не придется обращаться к отсутствию героини Фишер до начала съемок уже девятого эпизода. Они запланированы на 2018 год. Изначально Лея должна была появиться и в этом эпизоде.

Госпитализированная в Лос-Анджелесе голливудская актриса Керри Фишер скончалась на 61-м году жизни. Актрисе стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Сообщалось, что причиной госпитализации стал тяжелый сердечный приступ, но издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, сообщило, что она скончалась в результате остановки сердца.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Украинские военные на позициях вблизи села Трехизбенка в Луганской области
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Крушение российского Ту-154. Расследование
Год 2016, уходи! Итоги
Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса