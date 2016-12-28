СМИ: Керри Фишер успела сняться в восьмом эпизоде "Звездных войн"

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Американская актриса Керри Фишер, скончавшаяся во вторник в Лос-Анджелесе, успела сняться по всех сценах своей героини Леи Органы в восьмом эпизоде киноэпопеи "Звездные войны", который должен выйти на экраны в декабре 2017 года, сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники.

До этого Фишер снялась в пяти частях "Звездных войн", включая недавно вышедший на экраны спин-офф "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Как сообщает издание, съемки всех сцен с Фишер для восьмого эпизода завершились еще в июле и сейчас они находятся в стадии послесъемочного монтажа. Это означает, что компаниям Disney и LucasFilm не придется обращаться к отсутствию героини Фишер до начала съемок уже девятого эпизода. Они запланированы на 2018 год. Изначально Лея должна была появиться и в этом эпизоде.

Госпитализированная в Лос-Анджелесе голливудская актриса Керри Фишер скончалась на 61-м году жизни. Актрисе стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Сообщалось, что причиной госпитализации стал тяжелый сердечный приступ, но издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, сообщило, что она скончалась в результате остановки сердца.