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Собака Керри Фишер взорвала соцсети трогательным фото

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    Американской актрисе Керри Фишер, скончавшейся во вторник, принадлежал французский бульдог, четырехлетний Гэри. Он повсюду сопровождал актрису, быстро стал звездой интернета благодаря своему постоянно высунутому языку.

    ​Теперь заботиться о Гэри предстоит дочери Фишер, актрисе Билли Лурд. У Лурд уже есть один французский бульдог по кличке Тина. Отмечается, что Гэри и Тина – лучшие друзья.

    Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

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