Собака Керри Фишер взорвала соцсети трогательным фото

Американской актрисе Керри Фишер, скончавшейся во вторник, принадлежал французский бульдог, четырехлетний Гэри. Он повсюду сопровождал актрису, быстро стал звездой интернета благодаря своему постоянно высунутому языку.

I'll still be waiting for you……. pic.twitter.com/ef461OcqKJ — Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) 27 декабря 2016 г.

​Теперь заботиться о Гэри предстоит дочери Фишер, актрисе Билли Лурд. У Лурд уже есть один французский бульдог по кличке Тина. Отмечается, что Гэри и Тина – лучшие друзья.

Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.