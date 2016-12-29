Фанаты со световыми мечами почтили память Керри Фишер в Калифорнии

Фанаты киноэпопеи "Звездные войны" со световыми мечами почтили память известной по роли принцессы Леи актрисы Керри Фишер в Калифорнии, сообщает издание Hollywood Reporter.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.

Сообщение об организации мероприятия в США появилось в социальной сети Facebook с обращением к фанатам киноэпопеи собраться в среду вечером в городке Диснея (город Анахайм, штат Калифорния), взяв при этом игрушечные световые мечи — оружие джедаев, главных протагонистов "Звёздных войн".

Организатор мероприятия Джефф Рован сообщил изданию, что хотел просмотреть, подхватят ли люди его идею, и это получилось. Сотни поклонников поделились опубликованным им постом в социальной сети. Как отмечает издание Huffington Post, подобные мероприятия в память актрисы будут проходить в течение трех дней и в других местах страны.