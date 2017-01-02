В гостинице Еревана скончался российский военный

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина, Гамлет Матевосян. В одной их гостиниц Еревана обнаружено тело майора российской военной базы. Им оказался 45-летний Виктор Емельянов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.

"Первого января в 19.00 в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице; он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.

Напомним, в ходе конфликта между группой мужчин, который произошел в селе Донское Донецкой области, военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения.