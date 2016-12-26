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Певец Джордж Майкл скончался на 54 году жизни

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На данный момент причина смерти британского поп-певца Джорджа Майкла остается неизвестной. По словам полиции Британии, "подозрительных обстоятельств" нет.
Джордж Майкл. Архивное фото
wikipedia

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.

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По данным телеканала, певец "ушел с миром дома".

"С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует ", — сообщил телеканалу агент по рекламе артиста.

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На данный момент причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет.

Напомним, в ноябре 2011 года певец попал в венскую городскую больницу с подозрением на пневмонию, из-за чего ему пришлось отменить все запланированные концерты до конца года. Тогда медики диагностировали у Майкла "сильную негоспитальную пневмонию".

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