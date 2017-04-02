Путин: Евгений Евтушенко - личность уникального масштаба

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал поэта Евгения Евтушенко личностью уникального масштаба, а также выдающимся представителем отечественной и мировой литературы. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также Путин выразил соболезнования родным и близким поэта.

"Ушёл из жизни Евгений Александрович Евтушенко – выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений. Личность поистине уникального масштаба. Он был наделён ярким, самобытным дарованием и необычайно острым ощущением эпохи. Искренне верил в своё призвание и высокое предназначение поэта", — говорится в телеграмме.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.