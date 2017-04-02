Евтушенко похоронят в России 7-8 апреля - источник

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося в США в субботу, похоронят в России 7 или 8 апреля в подмосковном поселке Переделкино. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к семье поэта.

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"Похороны пройдут в России, однако когда точно, пока неизвестно. Предположительно, 7 или 8 апреля в Переделкине", — сказал собеседник агентства.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.