"Никогда мы не будем братьями": судьба поэтессы Дмитрук после Майдана

РИА Новости Украина

Поэтесса Анастасия Дмитрук, которая своими точными стихами поразила всех на Евромайдане, уверяет – Революция Достоинства помогла изменить прежние ценности и принципы. Так в результате внутренней борьбы появилось впечатляющее "Никогда мы не будем братьями", а на поэтической карте Украины – новое и совершенно искреннее имя. Об этом говорили на встрече бойцов АТО с Анастасией Дмитрук во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий, пишет корреспондент ИА ZIK Петр Синеокий (Петро Синєокий).

Стихотворение "Никогда мы не будем братьями", говорит поэтесса, возникло почти спонтанно во время самых тяжелых событий на Майдане – расстрелов. Тогда, в одну из ночей, девушка не выдержала "концентрата эмоций и переживаний", который в конце концов превратился в новый стих.

Сразу после создания произведение "начало жить своей жизнью" в соцсетях: из него делали перепост тысячи неравнодушных, чтобы поддержать активистов. Впоследствии, по просьбе сообщества Евромайдан в Facebook девушка записала стихотворение на видео, и это видео имело огромный успех: набрало несколько миллионов просмотров на Youtube.

Впрочем, как отмечает госпожа Дмитрук, не все друзья восприняли ее гражданскую позицию.

"Время все показало: кто-то ушел из моей жизни; а те, кто пришли через творчество, – остались", – с улыбкой сказала поэтесса.

И с угрозами все же пришлось столкнуться, но все закончилось словами.

zik.ua Поэтесса Анастасия Дмитрук

Сейчас Анастасия Дмитрук не оставила своих идей: девушка неоднократно встречалась и помогала бойцам, организовывала поэтические чтения в госпиталях, воинских частях, на полигонах. Все это помогает, вдохновляет и требует продолжать творчество.

Особенно поразила, говорит поэтесса, ее поездка в Мариуполь, где удалось увидеть ситуацию изнутри.

"Я очень хотела приблизиться к самому важному, что происходило в стране. Все это серьезно вдохновляет. Как-то после поездки даже острее начинаешь воспринимать жизнь. И просто поражает мужество людей, которые даже в ужасных условиях войны продолжают жить. Они ходят на творческие вечера, гуляют в парках с детьми – то есть пытаются жить".

В конце концов, после таких пережитых моментов и пришло время создавать новую книгу. Анастасия Дмитрук будет издаваться уже второй раз – "Это твоя и моя война", новая книга автора, продемонстрирует свою внутреннюю борьбу после событий на Майдане, вдохновившись подвигами украинских военных.

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Здесь, по словам женщины, без экспериментов тоже не обойдется: среди гражданской лирики читатели смогут увидеть эссе и даже сказку. Среди всего будут и истории о героях войны, с которыми поэтесса встречалась в процессе своей деятельности.

Презентуют новую книгу уже в этом году в сентябре на 24-ом "Форуме издателей во Львове", который поэтесса обязательно обещает посетить. А к тому времени – только творить и творить.

Ниже – текст знаменитого стихотворения.

"Никогда мы не будем братьями"

Никогда мы не будем братьями

ни по родине, ни по матери.

Духа нет у вас быть свободными,

нам не стать с вами даже сводными.

Вы себя окрестили старшими,

нам бы младшими, да не вашими.

Вас так много, а, жаль, безликие.

Вы – огромные, мы – великие.

А вы жмёте, всё вы маетесь,

своей завистью вы подавитесь.

Воля – слово, вам незнакомое,

вы все с детства в цепи закованы.

У вас дома молчанье – золото,

а у нас жгут коктейли Молотова.

А у нас зато кровь горячая.

Что ж вы нам за родня незрячая?

А у нас всех глаза бесстрашные,

без оружия мы опасные.

Повзрослели и стали смелыми,

все у снайперов под прицелами.

Нас КОТы на колени ставили,

мы восстали и всё исправили.

И зря прячутся крысы, молятся,

они кровью своей умоются.

Вам шлют новые указания,

а у нас тут огни восстания.

У вас царь, у нас – демократия!

Никогда мы не будем братьями.

Справка

Анастасия Дмитрук – современная украинская поэтесса, известная своими патриотическими произведениями во время Евромайдана. В 2014 году издала первый сборник стихов "Верните нам наше небо". В апреле 2016 года получила звание "Киевлянка года 2015" за вклад в культурное развитие столицы. 22 сентября 2016 года получила Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины. 12 ноября 2016 года получила награду Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в категории "Перспектива". Все это время женщина активно сотрудничает с бойцами АТО, для которых организовывает различные культурные мероприятия.