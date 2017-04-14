наверх
14.04.201710:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Интервью

    "Никогда мы не будем братьями": судьба поэтессы Дмитрук после Майдана

    (обновлено: )1546031
    Сейчас Анастасия Дмитрук не оставила своих идей: девушка неоднократно встречалась и помогала бойцам, организовывала поэтические чтения в госпиталях, воинских частях, на полигонах. Все это помогает, вдохновляет и требует продолжать творчество.
    Поэтесса Анастасия Дмитрук
    zik.ua

    РИА Новости Украина

    Поэтесса Анастасия Дмитрук, которая своими точными стихами поразила всех на Евромайдане, уверяет – Революция Достоинства помогла изменить прежние ценности и принципы. Так в результате внутренней борьбы появилось впечатляющее "Никогда мы не будем братьями", а на поэтической карте Украины – новое и совершенно искреннее имя. Об этом говорили на встрече бойцов АТО с Анастасией Дмитрук во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий, пишет корреспондент ИА ZIK Петр Синеокий (Петро Синєокий).

    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ужас без конца: 3 года АТО

    Стихотворение "Никогда мы не будем братьями", говорит поэтесса, возникло почти спонтанно во время самых тяжелых событий на Майдане – расстрелов. Тогда, в одну из ночей, девушка не выдержала "концентрата эмоций и переживаний", который в конце концов превратился в новый стих.

    Сразу после создания произведение "начало жить своей жизнью" в соцсетях: из него делали перепост тысячи неравнодушных, чтобы поддержать активистов. Впоследствии, по просьбе сообщества Евромайдан в Facebook девушка записала стихотворение на видео, и это видео имело огромный успех: набрало несколько миллионов просмотров на Youtube.

    Впрочем, как отмечает госпожа Дмитрук, не все друзья восприняли ее гражданскую позицию. 

    "Время все показало: кто-то ушел из моей жизни; а те, кто пришли через творчество, – остались", – с улыбкой сказала поэтесса.

    И с угрозами все же пришлось столкнуться, но все закончилось словами.

    zik.ua
    Поэтесса Анастасия Дмитрук

    Сейчас Анастасия Дмитрук не оставила своих идей: девушка неоднократно встречалась и помогала бойцам, организовывала поэтические чтения в госпиталях, воинских частях, на полигонах. Все это помогает, вдохновляет и требует продолжать творчество.

    Особенно поразила, говорит поэтесса, ее поездка в Мариуполь, где удалось увидеть ситуацию изнутри.

    "Я очень хотела приблизиться к самому важному, что происходило в стране. Все это серьезно вдохновляет. Как-то после поездки даже острее начинаешь воспринимать жизнь. И просто поражает мужество людей, которые даже в ужасных условиях войны продолжают жить. Они ходят на творческие вечера, гуляют в парках с детьми – то есть пытаются жить". 

    В конце концов, после таких пережитых моментов и пришло время создавать новую книгу. Анастасия Дмитрук будет издаваться уже второй раз – "Это твоя и моя война", новая книга автора, продемонстрирует свою внутреннюю борьбу после событий на Майдане, вдохновившись подвигами украинских военных.

    Читайте также: Золотарев об АТО, вывернутом наизнанку

    Здесь, по словам женщины, без экспериментов тоже не обойдется: среди гражданской лирики читатели смогут увидеть эссе и даже сказку. Среди всего будут и истории о героях войны, с которыми поэтесса встречалась в процессе своей деятельности.

    Презентуют новую книгу уже в этом году в сентябре на 24-ом "Форуме издателей во Львове", который поэтесса обязательно обещает посетить. А к тому времени – только творить и творить.

    Ниже – текст знаменитого стихотворения.

    "Никогда мы не будем братьями"

    Никогда мы не будем братьями

    ни по родине, ни по матери.

    Духа нет у вас быть свободными,

    нам не стать с вами даже сводными.

     

    Вы себя окрестили старшими,

    нам бы младшими, да не вашими.

    Вас так много, а, жаль, безликие.

    Вы – огромные, мы – великие.

     

    А вы жмёте, всё вы маетесь,

    своей завистью вы подавитесь.

    Воля – слово, вам незнакомое,

    вы все с детства в цепи закованы.

     

    У вас дома молчанье – золото,

    а у нас жгут коктейли Молотова.

    А у нас зато кровь горячая.

    Что ж вы нам за родня незрячая?

     

    А у нас всех глаза бесстрашные,

    без оружия мы опасные.

    Повзрослели и стали смелыми,

    все у снайперов под прицелами.

     

    Нас КОТы на колени ставили,

    мы восстали и всё исправили.

    И зря прячутся крысы, молятся,

    они кровью своей умоются.

     

    Вам шлют новые указания,

    а у нас тут огни восстания.

    У вас царь, у нас – демократия!

    Никогда мы не будем братьями.

    Справка

    Анастасия Дмитрук – современная украинская поэтесса, известная своими патриотическими произведениями во время Евромайдана. В 2014 году издала первый сборник стихов "Верните нам наше небо". В апреле 2016 года получила звание "Киевлянка года 2015" за вклад в культурное развитие столицы. 22 сентября 2016 года получила Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины. 12 ноября 2016 года получила награду Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в категории "Перспектива". Все это время женщина активно сотрудничает с бойцами АТО, для которых организовывает различные культурные мероприятия. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Владимир Гройсман
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Майкл Помпео
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США