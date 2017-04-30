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    В Ливии перед судом предстали 14 украинцев с задержанного танкера - СМИ

    (обновлено: )2010
    Согласно информации, перед судом предстали 14 украинцев с "Руты", а также четверо турок и двое грузин, которые находились на другом судне - "Старк".
    Флаг Ливии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Ливии перед судом предстали 14 украинцев с задержанного ранее танкера "Рута", принадлежащего одесской компании. Об этом со ссылкой на разные СМИ сообщает "Украинская Правда".

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    Al Jazeera сообщает, что после трехчасовой перестрелки два танкера были захвачены вместе с экипажами и доставлены в столицу Ливии Триполи. Там они предстали перед судом.

    Среди них — 14 украинцев с "Руты", а также четверо турок и двое грузин, которые находились на другом судне — "Старк". Еще трое членов экипажа "Старка" находятся в городе Зуваре (Ливия), их национальность не уточняется.

    Во время задержания "Рута" была загружена почти 3 330 тн нефти. Представитель ВМС сообщил, что экипажи судов были хорошо вооружены, имели поддержку охраны на лодках и оказывали сопротивление.

    Ранее сообщалось, что ливийские военно-морские силы по подозрению в контрабандном вывозе нефти захватили два танкера, один из которых был под флагом Украины.

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