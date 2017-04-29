Танкер под флагом Украины захватили в Ливии после перестрелки

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Ливийские военно-морские силы по подозрению в контрабандном вывозе нефти захватили два танкера, один из которых был под флагом Украины, передает Reuters.

По данным издания, захвату судов предшествовала перестрелка, которая продолжалась в течение нескольких часов.

Как сообщил представитель ВМС Ливии Аюбы Касема, одно из судов ходило под украинским флагом и называлось "Рута". Что касается другого корабля — Stark, — то на нем, как он утверждает, был флаг "неустановленной африканской страны".

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"Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачено", — подчеркнул Касем.

О национальности и судьбе членов экипажа, а также о том, были ли какие-то потери, пресс-офицер не сообщил.

Инцидент произошел в районе Сиди Саид к западу от столицы Ливии — Триполи.

Ранее сообщалось, что в Нигерии по подозрению в краже нефти задержали двух украинцев.