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    Танкер под флагом Украины захватили в Ливии после перестрелки

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    По данным СМИ, захвату двух судов, одно из которых - "Рута" - шло под украинским флагом, предшествовала перестрелка, которая продолжалась в течение нескольких часов.
    Ситуация в Ливии. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Ливийские военно-морские силы по подозрению в контрабандном вывозе нефти захватили два танкера, один из которых был под флагом Украины, передает Reuters.

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    По данным издания, захвату судов предшествовала перестрелка, которая продолжалась в течение нескольких часов.

    Как сообщил представитель ВМС Ливии Аюбы Касема, одно из судов ходило под украинским флагом и называлось "Рута". Что касается другого корабля — Stark, — то на нем, как он утверждает, был флаг "неустановленной африканской страны".

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    "Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачено", — подчеркнул Касем.

    О национальности и судьбе членов экипажа, а также о том, были ли какие-то потери, пресс-офицер не сообщил.

    Инцидент произошел в районе Сиди Саид к западу от столицы Ливии — Триполи.

    Ранее сообщалось, что в Нигерии по подозрению в краже нефти задержали двух украинцев

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