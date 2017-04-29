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    Задержанный в Ливии танкер принадлежит одесской компании

    (обновлено: )10130
    Согласно информации, с 2011 года владельцем танкера "Рута" является одесская компания Manchester Shipping S.A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона.
    Танкер
    RIA News Алексей Бабушкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Задержанный в Ливии танкер "Рута" под украинским флагом принадлежит одесской компании.

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    Об этом сообщил представитель администрации Одесского морского торгового порта. По его сведениям, судно "Рута" построено в Болгарии в 1989 году.

    "Его длина — 77,5 м, ширина – 14,5 м, позывной – Urse. Валовый тоннаж танкера – 1901 тонна, а дедвейт (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, экипажа и продовольствия) составляет 3330 тонн", — сказал представитель.

    Он уточнил, что до 1992 года "Рута" входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесскому морскому торговому порту. С 2011 года его владельцем является одесская компания Manchester Shipping S.A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона.

    По непроверенным данным, судно транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту, сообщает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что ливийские военно-морские силы по подозрению в контрабандном вывозе нефти захватили два танкера, один из которых был под флагом Украины.

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