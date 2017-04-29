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    Общество

    МИД дал комментарий о задержании украинского судна в Ливии

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    Как сообщили в департаменте консульской службы МИД, "консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии, официального подтверждения нет".
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что судно под украинским флагом было задержано в территориальных водах Ливии.

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    "Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официального подтверждения нет", — говорятся в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter в субботу.

    Ранее СМИ сообщили, что в Ливии захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти, одно из них было якобы под украинским флагом.

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