В Крыму оштрафовали танкер за заход в украинский порт

КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. Компания–судовладелец "Метида", танкер которой при заходе в украинский порт нарушил режим прохождения госграницы РФ, оштрафована на 3,2 миллиона рублей (около 1,4 млн грн), сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

"Метида" является судовладельцем танкера нефтеналивного типа "Роскем-2", который после прохождения контроля для убытия за пределы России из порта "Кавказ" в порт Алиага (Турция) на следующий день, выйдя за пределы территориального моря РФ, сменил свой курс и совершил переход к украинскому порту "Херсон".

"По маршруту следования в зарубежный порт и обратно, судно неоднократно пересекало государственную границу, как на въезд, так и на выезд из Российской Федерации без уведомления пограничных органов и без прохождения государственного контроля в пунктах пропуска, чем допустило нарушение установленного российским законодательством порядка", — говорится в сообщении.

По данному факту капитан танкера оштрафован на 300 тысяч рублей (около 136 тыс грн). Штраф компании-судовладельцу назначен в сумме 3,2 миллиона рублей.

Пограничники призывают судовладельцев и должностных лиц экипажей судов соблюдать установленный порядок, правила и действующее законодательство РФ в пограничной сфере.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Читайте также — Bloomberg: почему у всех вдруг есть украинский план, а у Украины нет