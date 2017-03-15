В Крыму заявили, что УЕФА подтвердил приезд делегации до лета

КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что делегация Союза европейских футбольных ассоциаций посетит Крым в ближайшие месяцы.

Ранее он сообщал, что делегацию УЕФА пригласят посетить Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится в Крыму в апреле.

"Даже если представители УЕФА не смогут приехать в апреле именно на спортивную секцию в рамках ЯМЭФ, то мы ждем их в любое другое время и настроены на конструктивный диалог о развитии футбола в Крыму. Нам уже пришло подтверждение от УЕФА, что их делегация в любом случае приедет в Крым до июня этого года", — приводит слова Ветохи пресс-служба ЯМЭФ.

КФС имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб "ТСК Таврия".

Смотрите также: День женского футбола в Иране

В пятницу, 10 марта, в штаб-квартире УЕФА было принято решение о выделении 1 млн евро на развитие футбола в Крыму, сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза. Также представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам.