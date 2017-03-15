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    В Крыму заявили, что УЕФА подтвердил приезд делегации до лета

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    Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что получил подтверждение от УЕФА. По его словам, делегация Союза европейских футбольных ассоциаций "в любом случае приедет в Крым до июня этого года".
    Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что делегация Союза европейских футбольных ассоциаций посетит Крым в ближайшие месяцы.

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    УНИАН
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    Ранее он сообщал, что делегацию УЕФА пригласят посетить Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится в Крыму в апреле.

    "Даже если представители УЕФА не смогут приехать в апреле именно на спортивную секцию в рамках ЯМЭФ, то мы ждем их в любое другое время и настроены на конструктивный диалог о развитии футбола в Крыму. Нам уже пришло подтверждение от УЕФА, что их делегация в любом случае приедет в Крым до июня этого года", — приводит слова Ветохи пресс-служба ЯМЭФ.

    КФС имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб "ТСК Таврия".

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    В пятницу, 10 марта, в штаб-квартире УЕФА было принято решение о выделении 1 млн евро на развитие футбола в Крыму, сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза. Также представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам.

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