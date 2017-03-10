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    День женского футбола в Иране

    (обновлено: )29
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO
    День женского футбола в Иране
    День женского футбола в Иране
    ISNA PHOTO

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    День женского футбола в Иране

    Международный День женского футбола отметили в Тегеране. Так, в Национальной футбольной академии Ирана состоялся ряд праздничных мероприятий, которые посетили спортсменки.

    Как сообщает Sputnik, на празднике присутствовали чиновники Федерации футбола Ирана, первопроходцы женского футбола в Исламской Республике, игроки борной Ирана по мини-футболу Фереште Карими (Fereshteh Karimi) и Фарзане Тавакколи (Farzaneh Tavakkoli).

    В академии прошел также ряд мастер-классов.

    Ранее сообщалось, что в Крыму футбольный матч подростков приняли за митинг.

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