День женского футбола в Иране

Международный День женского футбола отметили в Тегеране. Так, в Национальной футбольной академии Ирана состоялся ряд праздничных мероприятий, которые посетили спортсменки.

مراسم روز جهانی فوتبال #زنان در تهران

تصویر بدون شرح!! pic.twitter.com/kg9Sdvd8w9 — دیدبان زنان (@DidbanZanan) 7 марта 2017 г.

Как сообщает Sputnik, на празднике присутствовали чиновники Федерации футбола Ирана, первопроходцы женского футбола в Исламской Республике, игроки борной Ирана по мини-футболу Фереште Карими (Fereshteh Karimi) и Фарзане Тавакколи (Farzaneh Tavakkoli).

В академии прошел также ряд мастер-классов.

Ранее сообщалось, что в Крыму футбольный матч подростков приняли за митинг.