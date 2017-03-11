УЕФА выделил Крыму 1 млн евро на развитие футбола

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 10 марта, в штаб-квартире УЕФА было принято решение о выделении 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

Также представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам.

Как сообщили в пресс-службе крымского футбольного союза, 10 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялось рабочее совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента Крымской футбольного союза Юрия Ветоха, управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА. Во время двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также наработаны пути их решения.

"Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футбола в Крыму. Так, УЕФА выделил 1 млн.евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА "Хет-трик", направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное производство в отношении испанской "Барселоны" по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы с французским "Пари Сен-Жермен".