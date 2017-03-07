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    Общество

    В Крыму футбольный матч подростков приняли за митинг

    (обновлено: )4020
    Сообщается, что директор школы поселка Краснокаменка приняла футбольных матч между подростками за несанкционированный митинг и вызвала правоохранителей.
    Школьники Краснокаменки играют в футбол
    Феодосия, Подслушано/ВКонтакте

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Директор школы поселка Краснокаменка под Феодосией сорвала проведение футбольного матча между дворовыми командами на школьной площадке, приняв его за несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией города.

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    Директор школы вызвала правоохранителей и приказала забрать футбольные ворота, сообщают "Аргументы Недели".

    Школьники сообщили  в соцсетях, что другого места, кроме школьной площадки, для проведения спортивных мероприятий, в поселке нет.

    "Так как в нашем городке не проводится никаких спортивных массовых мероприятий для молодежи и пожилых людей и нет другого места занятием спорта, молодежь самостоятельно решила устроить соревнование между дворовыми командами", — сообщили школьники "ВКонтакте" и добавили, что ранее играть в спортивные игры на территории школьной площадки разрешалось.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, который состоялся в субботу в Киеве, завершился со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча забил Артем Беседин.

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