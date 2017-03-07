В Крыму футбольный матч подростков приняли за митинг

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Директор школы поселка Краснокаменка под Феодосией сорвала проведение футбольного матча между дворовыми командами на школьной площадке, приняв его за несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией города.

Директор школы вызвала правоохранителей и приказала забрать футбольные ворота, сообщают "Аргументы Недели".

Школьники сообщили в соцсетях, что другого места, кроме школьной площадки, для проведения спортивных мероприятий, в поселке нет.

"Так как в нашем городке не проводится никаких спортивных массовых мероприятий для молодежи и пожилых людей и нет другого места занятием спорта, молодежь самостоятельно решила устроить соревнование между дворовыми командами", — сообщили школьники "ВКонтакте" и добавили, что ранее играть в спортивные игры на территории школьной площадки разрешалось.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, который состоялся в субботу в Киеве, завершился со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча забил Артем Беседин.