УПЛ перенесла матчи 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Дирекция Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла поединки 22-го тура Чемпионата Украины по футболу на более ранний срок, сообщает пресс-служба УПЛ.

Так, накануне были утверждены следующие даты проведения и время начала матчей 22-го тура сезона 2016/17:

17 марта (пятница): "Днепр" — "Карпаты", начало в 17.00, "Динамо" — "Черноморец", начало в 19.00, "Шахтер" — "Олимпик" — 19.00.

18 марта (суббота): "Сталь" — "Александрия" начало в 14.00, "Ворскла" — "Звезда"- 17.00,.

19 марта (воскресенье): "Волынь" — "Заря" начало в 14.00.

Перенос связан с продолжением выступлений Национальной сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира-2018. Напомним, 24 марта подопечные Андрея Шевченко проведут поединок с лидером группы I — Хорватией.