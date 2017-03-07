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    Спорт

    УПЛ перенесла матчи 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

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    Перенос связан с продолжением выступлений Национальной сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира-2018. В пятницу, 24 марта, украинцы сразятся с лидерами группы хорватами.
    Украинская премьер-лига
    fpl.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Дирекция Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла поединки 22-го тура Чемпионата Украины по футболу на более ранний срок, сообщает пресс-служба УПЛ.

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    Так, накануне были утверждены следующие даты проведения и время начала матчей 22-го тура сезона 2016/17:

    17 марта (пятница): "Днепр" — "Карпаты", начало в 17.00, "Динамо" — "Черноморец", начало в 19.00, "Шахтер" — "Олимпик" — 19.00.

    18 марта (суббота): "Сталь" — "Александрия" начало в 14.00, "Ворскла" — "Звезда"-  17.00,.

    19 марта (воскресенье): "Волынь" — "Заря" начало в 14.00.

    Перенос связан с продолжением выступлений Национальной сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира-2018. Напомним, 24 марта подопечные Андрея Шевченко проведут поединок с лидером группы I — Хорватией.

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