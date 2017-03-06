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    В модульном городке в Харькове футбольными воротами убило ребенка

    (обновлено: )8202
    По данным пресс-службы Национальной полиции, футбольные ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Ребенок погиб во время игры в футбол в модульном городке в Харькове на проспекте Льва Ландау, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "При выезде на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что подростка во время игры в футбол придавило футбольными воротами", — говорится в сообщении.

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    Установлено, что накануне от порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле.

    Ранее сообщалось о массовой драке в Харькове.

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