наверх
16.04.201707:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    У берегов Ливии за сутки спасены около трех тысяч мигрантов

    (обновлено: )5
    В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны.
    Мигранты в лодке. Архивное фото
    Associated Press Alessandro Di Meo

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. У берегов Ливии итальянская береговая охрана в субботу спасла порядка трех тысяч мигрантов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные негосударственной организации Jugend Rettet.

    Всего за день было организовано 35 операций.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Bloomberg: Польше все еще мало украинских мигрантов

    В конце марта Ливия, которая является для африканских мигрантов "окном в Европу", запросила у Италии и Евросоюза помощь на общую сумму 800 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией. В пакете желаемой помощи значатся радары, вертолеты, внедорожники, катера и спутниковые телефоны.

    Как ранее сообщил журналистам европейский дипломат, ЕС может передать Ливии старое оборудование или даже имущество, конфискованное у перевозчиков мигрантов.

    По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

    В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кириленко: Россия изолировала себя от Евровидения. Видео
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Флаг КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана