наверх
30.04.201713:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Польша не пускает российских байкеров из "Ночных волков" через границу

    (обновлено: )115
    Как сообщил лидер российского мотоклуба Александр "Хирург" Залдостанов, "польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти "Ночных волков", и разворачивали их с границы".
    Лидер российского мотоклуба Ночные волки Александр Хирург Залдостанов
    © Sputnik / Дмитрий Босак

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Лидер российского мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов, пребывая в Бресте, заявил, что байкеры сталкиваются с проблемами при пересечении границы Польши.

    По его словам, у членов клуба есть запасной план действий.

    Трептов-парк в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Ночные волки" у памятника Воину-освободителю в Берлине

    "В этом году наша акция развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти "Ночных волков", и разворачивали их с границы", — цитирует в воскресенье агентство Sputnik Беларусь Залдостанова.

    Он сообщил, что "Ночные волки" везут в Берлин послания, которые получили от ветеранов из разных городов России, чтобы передать их ветеранам в Европе.

    "Для нас появление "Ночных волков" в Европе не самоцель. Основная цель — побывать на могилах советских солдат. Потому что это напрямую касается каждого из нас. Среди нас много людей, деды которых воевали и прошли этим путем", — рассказал лидер мотоклуба.

    Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее маршрут лежит через города Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин.

    В Бресте "Ночные волки" посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и вместе с представителями генерального консульства РФ возложили цветы к Вечному огню. Затем они отправились на белорусско-польскую границу.

    Этот мотопробег стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако единичным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и добраться до Берлина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Киевский Дом профсоюзов накрыли большим панно к Евровидению-2017
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?