Гройсман: приоритет работы Кабмина в 2017 г - ускорение децентрализации

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Ускорение процесса децентрализации власти, который предусматривает передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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"Децентрализация — успешная реформа, результаты которой уже чувствуют украинцы на местах: деньги есть, полномочия расширены, бюджеты децентрализованы… В 2017 году мы будем еще и еще наращивать темпы децентрализации и достигать вместе новых высот", — пообещал он.

По словам премьера, эффективное управление на местах способствует развитию инфраструктуры, строительству и ремонту детских садиков, образовательных учреждений, строительству новых дорог и т.д.

Напомним, ранее вице-премьер — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что реформы в объединенных территориальных общинах в рамках децентрализации власти активизируются в 2017 году.