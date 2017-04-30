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    Массовый конфликт на пляже в Одессе: задержаны 10 человек

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    Согласно информации, на пляже "Отрада" произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. 10 человек из их числа доставлены в Приморский отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.
    Массовый конфликт на пляже в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Одессе полиция задержала 10 участников массового конфликта на пляже "Отрада".

    Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. 

    "На пляже "Отрада" произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. 10 человек из их числа доставлены в Приморский отдела полиции для установления обстоятельств происшествия", — сказали в отделе.

    Как сообщили представители различных общественных организаций, участвовавших в возникшем конфликте, изначально они пришли в район пляжа "Отрада", чтобы помешать незаконной застройке, передает УНИАН

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