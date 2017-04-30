Массовый конфликт на пляже в Одессе: задержаны 10 человек

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Одессе полиция задержала 10 участников массового конфликта на пляже "Отрада".

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"На пляже "Отрада" произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. 10 человек из их числа доставлены в Приморский отдела полиции для установления обстоятельств происшествия", — сказали в отделе.

Как сообщили представители различных общественных организаций, участвовавших в возникшем конфликте, изначально они пришли в район пляжа "Отрада", чтобы помешать незаконной застройке, передает УНИАН.