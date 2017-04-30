Силовики в Одессе перешли на усиленный режим работы

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. С 29 апреля в Одессе правоохранители начали работать в усиленном режиме. Данное решение было принято в ходе совещание руководителей силовых структур при участии зампредседателя СБУ Олега Фролова и первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, передает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что в ходе совещания "правоохранители обсуждали уровень готовности к обеспечению порядка и безопасности граждан в Одесском регионе на майские праздники, а также трагической годовщины событий 2 мая 2014г. в городе Одесса".

"По результатам совместного совещания с целью недопущения террористических и экстремистских проявлений, нарушений общественного порядка, принято решение с 29 апреля этого года по несению усиленного режима службы всеми правоохранительными органами региона с привлечением членов общественных формирований", — говорится в сообщении.

Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек.