ФИФА оштрафовала Албанию за поведение фанатов на матче с Италией

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Албании на 100 тысяч швейцарских франков за поведение албанских фанатов на матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Италии, сообщает Р-Спорт со ссылкой на данные ФИФА.

Встреча сборных Италии и Албании в рамках группы G прошла 24 марта в Палермо и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Матч был прерван на несколько минут во втором тайме из-за того, что албанские фанаты бросали пиротехнические средства на поле, и был возобновлен только после того, как игроки албанской сборной обратились к своим поклонникам с просьбой соблюдать нормы правопорядка.

Как отмечается, Федерация футбола Италии также была наказана штрафом на сумму 15 тысяч швейцарских франков за инциденты, возникавшие на протяжении всего матча.

Также за использование фанатами пиротехники были оштрафованы федерации футбола Ирана (50 тысяч), Боснии и Герцеговины (26500), Польши (17500) и Черногории (15 тысяч). Кроме того, Бразилия (35 тысяч), Аргентина (20 тысяч) и Мексика (10 тысяч) были наказаны за песнопения болельщиков, связанные с дискриминацией и проявлением гомофобии.

Напомним, ранее сборная Украины по футболу потеряла шесть позиций и опустилась на 37 место в рейтинге ФИФА.