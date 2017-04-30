Весомые воспоминания. Одесские улицы вернут городу память

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Мы все должны поблагодарить депутатов Одессы. Мы те, кому дорога настоящая Украина. Поблагодарить за то, что Одесский горсовет вернул ряду улиц названия, измененные в рамках так называемой декоммунизации. В частности, речь идет об улицах Валентины Терешковой (переименована в Героев Крут), Маршала Жукова (ранее получила название Небесной Сотни), а также Белинского, Бабушкина, Бирюкова, Гончарова, Обнорского, Бадаева, Богданова.Это шаг вперед, пусть мы говорим о прошлом. Но именно в принятии общего прошлого – разного, неоднозначного, но единственно нашего – и кроется успех будущего и настоящего.

К слову, напомню, что раньше Харьковский городской голова Геннадий Кернес отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда в честь бойца Мирослава Мыслы, погибшего в зоне АТО.

Однако любопытна реакция другого главы – Одесской облгосадминистрации – Максима Степанова. Он назвал решение депутатов провокацией, добавив: "От таких действий выигрывает только восточный сосед. Правовой оценкой этих действий должны заняться соответствующие компетентные органы. А нам нужен мир и спокойствие".

О, это старое, но недоброе слово "провокация"! Сколько раз я слышал его на Евромайдане. Куда ни плюнь – одни провокаторы, и никому верить было нельзя, а, меж тем, сотня дельцов решала свои подленькие задачи, пока обычные люди хотели справедливости, еще не понимая, что их, как обычно, сливают и дурят. Вот и Степанов взялся за старое.

Вспомнил он и о том, что возвращение советских названий состоялось накануне 2 мая. Дня главной трагедии современной Одессы. Но Степанов то ли реально не понимает, то ли делает вид, что именно так быть и должно. Потому что события 2 мая в Доме профсоюзов как раз-таки и вытекают из беспредела, творившегося с исторической Памятью в Украине.

20 лет людей переучивали и говорили, что они вовсе не те, кто они есть. Корежили и правили идентичность, заставляя быть другими. И другие, ведомые предателями, пошли рушить не столько режим Януковича, сколько разную Украину. Пошли приговаривать тех, кто был против. И в результате – сожженные люди. Сожженные лишь за то, что они мыслили иначе.

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А фоном тому с мостиком в будущее – пресловутая декоммунизация. С переименованием улиц, со сносом памятников, с массовым беспамятством. А ведь начиналось-то все – вспомните, в декабре 2013 года – с варварского сноса уникального памятника Ленину. И тогда еще были люди, которые задумывались: а правильно ли это, не ведет ли к мрачным последствиям? Но потом и большинство думающих смирилось.

И дело даже не в том, что во времена Шелеста и Щербицкого, коммунистов, Украина жила лучше всего. Хотя именно с этой – лучшей – жизни и началось покушение на Советский Союз: "Для чего нам делиться? Москаль съел наше мясо". И не в том, сколько красные сделали в Украине – от фабрик, портов и заводов до культуры и коммуникаций, а в уважении к тому, что уже было. Уважения к людям другой эпохи.

Меж тем, была очень разная история, да, которая априори не может быть однозначной. Она как мозаика состоит из разных фрагментов, спаянных, прежде всего, с судьбами людей. Изыми один фрагмент – и вычеркнешь человека, расстанешься с ним. Но этого покажется мало и начнешь вынимать еще – а в результате обрушится вся мозаика.

Это не ново, впрочем, рушить до основания старый мир. Однако прежде чем делать подобное, надо иметь хотя бы приблизительный план будущего. Того, что создать возможно. И для начала – необходимо его представить. Иначе вместо разрушенного ветхого мира образуется пустырь, и на нем не станут расти цветы, а взойдут сорняки, эти вестники отчаяния и разрухи.

Потому, когда с бульдозерами и топорами пришли варвары, дабы превращать в руины то, что дорого миллионам людей, они покусились не на памятники и улицы, а на страну как таковую, на ее честь, достоинство, а главное – на ее цельность. А, значит, и на ее жизнь. Потому что утрата целого неизбежно ведет к распаду.

Если миллионы не принимают прошлого, оно перестает существовать. Тогда образуется – черная дыра; она засасывает настоящее, разрушает его. Особенно, если в ней не на что опереться. Не воспринимать же всерьез эти попытки скорого переписывания истории с героями, которых и не знает никто?

И названия улиц – это даже не дань тем, в честь кого они названы, а вехи. Полета в космос или Победы в главной войне. Хотим отказаться от этого? Хотим вычеркнуть славу, а оставить лишь новую трагедию, новую боль? Тогда в будущем мы так же обрекаем себя на боль и трагедию.

Когда Степанов говорит о восточном соседе, на пользу которого это идет, то он изначально ставит и себя, и город, и страну в рабское, ущербное положение. Он склоняет голову, предварительно посыпав ее пеплом. Потому что история в равной степени принадлежит всем. Не господину Степанову и даже не восточному соседу распределять заслуги. Это чуть больше того, что мы видим глазами.

Беспамятство прошлого рождает беспамятство настоящего. И, вспоминая 2 мая, можем ли мы сказать, что данный вопрос прояснен? Видим ли мы внятное расследование по трагедии? Слышим ли конкретные выводы? Чувствуем ли покаяние? Нет, ничего этого нет. Но есть черное беспамятное пятно, которое наспех замазывают глупостями, но оно проступает вновь, как метка. А тех людей, кто погиб там, в Доме профсоюзов, забыли. Им отказали в праве жить. И в их честь не назовут улицы.

Такова была воля чиновников, вроде Саакашвили, но не воля народа. Чиновники уйдут – народ останется.

Вернув названия улиц, одесские депутаты на самом деле вернули надежду. На то, что будет начат диалог между всеми украинцами, между прошлым и настоящим. Так и должно случиться, потому что если пересматривать прошлое, то на равных началах. Если строить будущее, то учитывая мнение всех.

А иначе можно впасть в опасное – роковое – беспамятство. И, не помня прошлого, получить трагедии настоящего, заодно приговорив будущее. Разве наша история – от Гражданской войны до трагедии в Доме профсоюзов – этому не научила?

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