Спецкор: в Одессе начинают привыкать к усиленной охране и металлоискателям

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Командование ВМС Украины предупредило о готовности применить оружие в случае провокаций в Одессе. Там заявляют, что в последнее время участились случаи попыток совершения провокаций, диверсий, террористических актов, других противоправных действий против военных объектов, особенно баз, арсеналов и складов. Подробнее о ситуации в городе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко.

С чем непосредственно связано это заявление?

— Это заявление, конечно же, связано с тем, что было много заявлений перед 2 мая о том, что именно в этот день в Одессу якобы стягиваются некие силы, которые попытаются расшатать ситуацию и, в том числе, вот такие морские объекты тоже могут быть под угрозой, так как это ключевые объекты, остатки украинского морского флота военного. И уже были заявления о том, что все эти точки уже укреплены, они под усиленной охраной, и, кроме того, в городе также будет работать около 2000 правоохранителей – это как штатные одесские полицейские, так и бойцы Национальной гвардии, которые уже преступили к несению боевой службы в усиленном режиме. И это будет длиться до 10 мая, как минимум, то есть на протяжении всех праздников. Накануне прошел такой грандиозный смотр, показ военной техники, которая может быть применена в случае массовых каких-то провокаций, массовых правонарушений. Одесская полиция заявила, что она готова к пресечению любых провокаций, и будет действовать очень жестко, чтобы не допустить никаких нарушений правопорядка.

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Беспрецедентные меры безопасности не мешают жителям Одессы, а также туристам?

— Они стараются быть ненавязчивыми, несут свою службу в стороне, просто наблюдают за всем происходящим, готовые вступить, если что, в действие в любой момент. Но нет как бы массовости, то есть военная техника, что-то еще, это скрыто, а то, что мы видим – это просто пешие тройки, патрули, они всегда присутствуют на улицах Одессы.

Какие мероприятия запланированы на 1-2 мая в Одессе, возможно уже есть информация о 9 мая?

— Главные мероприятия, конечно же, состоятся у нас традиционно на Алее Славы, там будут возложены цветы к памятнику Неизвестному матросу, там соберутся многие одесситы. А 2 мая, наверное, большое внимание будет приковано к Куликовому полю, там, где произошла та страшная трагедия три года назад. И туда в том году пришло очень много людей, которые хотели туда возложить цветы, но Куликово поле и Дом профсоюзов были якобы заминированы, туда никого не пускали. В этом году заявил уже глава Одесской полиции, что будут пускать людей обязательно, и уже известно, что там будут установлены рамки металлоискателей, то есть будут проверять людей на входе, но пускать будут. Хотя никто не застрахован от тех же телефонных ложных минирований, но пообещал глава полиции, что на такие сигналы они будут реагировать очень быстро и стараться проверять максимально быстро, чтобы все-таки не создавать паники, не создавать такого ажиотажа, чтобы все смогли зайти на Куликово поле.

Относительно металлоискателей, сейчас их устанавливают в многолюдных местах?

— Например, недавно, когда 10 апреля также при входе на Аллею Славы, к памятнику Неизвестному матросу, где основные мероприятия происходили с участием руководства города, области, там были установлены такие металлоискатели. Все проходили через рамку, кто хотел попасть к памятнику и на Аллею Славы. И это уже для Одессы становится привычным явлением, и в принципе люди реагируют нормально, и уже привыкли к тому, что можно пройти очень быстро, при том, что, конечно, не нести никаких запрещенных предметов с собой.

В целом как ведут себя одесситы, как относятся к тем трагическим событиям 1-2 мая?

— Конечно же, все очень помнят эту трагедию. Этот день, конечно же, трагический в судьбе Одессы, его не забудут. Каждый год идут заявления от разных людей о том, что возможно какое-то неспокойствие в городе в этот день, поэтому последние два года просто люди не выходили на улицы, уезжали из города очень многие. 1 мая, в принципе, сейчас это просто выходной, маевка, и большинство одесситов используют его именно как такой не праздник, а просто хороший день, чтобы увидеться, может быть, с друзьями, с близкими, выехать на природу, и порадоваться весеннему теплому солнышку. Я думаю, что будет в эти дни точно также, многие уедут просто из города, чтобы не попасть, если вдруг что-то все-таки произойдет, но есть, конечно, те, которые останутся, пойдут обязательно на Куликово поле возлагать цветы. И все надеются на то, что все пройдет мирно, но никто не застрахован, потому что заявления все-таки были.

Есть какие-то предостережения от руководства города о том, что лучше не посещать массовые мероприятия?

— Таких непосредственно заявлений не было, были заявления от губернатора области Максима Степанов о том, что если будут возникать какие-то провокации, то они будут очень жестко пресекаться, полиции специальное будет указание – действовать быстро, жестко и не давать никаких шансов на развитие каких-то драк или провокаций.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что в канун трагической годовщины событий 2 мая в Одессе возможно очередной обострение при участии правых сил.