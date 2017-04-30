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    Во Львове произошла стычка футбольных фанатов, задержаны 30 человек

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    В воскресенье, 30 апреля, на стадионе СКА состоялся матч Чемпионата Украины среди любительских команд, где соперником ФК Львов выступал ФК Нива (Теребовля).
    Во Львове произошла стычка футбольных фанатов
    Zaxid.net

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 30 апреля, возле стадиона СКА во Львове полиция задержала около 30 футбольных фанатов, которые участвовали в стычке. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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    "Конфликт произошел между футбольными фанатами, полиция на месте выясняла причины. Пострадавших нет", — сообщила пресс-секретарь Патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

    У участников драки изъяли ножи, дубинки, топор, лопату и другие запрещенные предметы. Полицейские устанавливают личности задержанных, обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства.

    Активистка "Автономного сопротивления" Ярина Волошин заявила, что их организация не причастна к драке.

    30 апреля на стадионе СКА состоялся матч Чемпионата Украины среди любительских команд, где соперником ФК Львов выступал ФК Нива (Теребовля).

    Ранее сообщалось, что группа болельщиков киевского "Динамо" одела на домашний матч с донецким "Шахтером" маски со свастикой и наряды, напоминающие одежды расистской организации Ку-Клукс-Клан (ККК).

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